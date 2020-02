“Face aos números, se houvesse um referendo, eu diria que está tudo em aberto”, concluiu Ana Espírito Santo, do ISCTE-Universidade Técnica de Lisboa, na apresentação de um dos temas do “Estudo eleitoral português – 2019”, no Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa.

O estudo baseia-se num inquérito que decorreu entre 12 de outubro e 19 de dezembro, coordenado por uma equipa do ICS liderada pela investigadora Marina Costa Lobo.

A eutanásia não foi um tema debatido na campanha eleitoral das legislativas de 2019, mas os autores decidiram incluir a pergunta tendo em conta que a matéria foi discutida na legislatura anterior, explicou a politóloga Ana Espírito Santo.

Ainda sobre a eutanásia, o inquérito indicou que os que se posicionam “mais à direita tendem a discordar mais da eutanásia”. Já os que apresentam “um nível de educação mais alto” e os mais jovens “tendem a concordar mais” com a eutanásia.

Não foram reveladas diferenças em função do sexo em relação a este tema, adiantou a investigadora.

De acordo com Ana Espírito Santo, enquanto nas eleições legislativas anteriores, em 2015, a maioria dos cidadãos “estava sobretudo preocupada com o desemprego e a situação económica, nos meses que antecederam as eleições de 2019, verificou-se uma maior dispersão por vários temas, embora a saúde e a segurança social tenham tido algum destaque”.

Do lado dos partidos, foi dada relevância a temas que não estiveram tão presentes em 2015, como a corrupção, o ambiente e a imigração, entre outros, disse.