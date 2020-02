A Assembleia da República debate na próxima quinta-feira cinco projetos de lei para a despenalização da morte assistida, do BE, PS, PAN, PEV e Iniciativa Liberal, que preveem essa possibilidade sob várias condições, e o presidente do partido e do grupo parlamentar, Rui Rio, já disse que haverá “completa liberdade de voto” na bancada social-democrata.

Rio tem reiterado que esta é uma matéria de consciência, em que o seu voto não deve condicionar o de qualquer outro, e, apesar de ter uma posição “tendencialmente pelo sim”, afirmou na quinta-feira que ainda terá de estudar os vários projetos em detalhe.

Questionado pela Lusa, o primeiro vice-presidente Adão Silva disse que não há qualquer contabilidade por parte da direção de ‘sins’ e ‘nãos’, uma vez que há liberdade de voto, considerando que “nem seria saudável se existisse”.

Pela sua parte, Adão Silva manterá - como na votação de há dois anos - o voto favorável no projeto do PS, e deverá abster-se nos restantes.

De acordo com uma ronda feita hoje pela Lusa em parte da bancada do PSD, os deputados sociais-democratas que assumem já hoje votar a favor não são mais do que os seis que o fizeram há dois anos, embora haja também muitos indecisos e outros que preferem não revelar a sua posição.

Na direção da bancada, todos os vice-presidentes - à exceção de Adão Silva - votarão contra, casos de Carlos Peixoto, Luís Leite Ramos, Clara Marques Mendes, Ricardo Baptista Leite e Afonso Oliveira.