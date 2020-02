Apesar de acreditar que esta decisão ainda vá demorar “bastante tempo” a ser colocado no terreno, Duarte Soares disse que “a associação será a primeira a alertar as entidades competentes quando a decisão de se transformar na realidade da Holanda em que muitos dos casos ultrapassam completamente as barreiras legislativas”.

“Teremos esse papel e olhamos para o futuro com muito otimismo e com muita resiliência percebendo que a associação representa e lidera um movimento cívico que é completamente distinto na sua cultura”, vincou.

Contudo, ressalvou: “Hoje (ontem) é um dia importante e que teremos obrigatoriamente que respeitar”.

O projeto do PS foi o mais votado, com 127 votos, 10 abstenções e 86 votos contra, sendo o do BE o segundo mais votado, com 124 deputados a favor, 14 abstenções e 85 contra.

O diploma do PAN foi aprovado com 121 votos, 16 abstenções e 86 votos contra.

O projeto do PEV recolheu 114 votos, 23 abstenções e 86 votos contra, enquanto o diploma da Iniciativa Liberal recolheu 114 votos favoráveis, 23 abstenções e 85 contra.

A votação nominal, um a um, demorou 30 minutos, a exemplo do que aconteceu na votação de 2018.

Estiveram presentes 222 dos 230 deputados.