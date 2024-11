Na sexta-feira, 1 de novembro, Chloë Grace Moretz assumiu, pela primeira vez, ser uma "mulher gay". A atriz, de 27 anos, revelou a sua orientação sexual através de uma publicação no Instagram, na qual também apelou ao voto em Kamala Harris.

Na fotografia partilhada por Chloë, pode ver-se um 'sticker' com a bandeira dos EUA, que a mesma adquiriu por ter votado antecipadamente nas eleições presidenciais.

"Votei antecipadamente e votei na Kamala Harris", escreveu na legenda. "Há tanta coisa em jogo nesta eleição".

No resto do texto, a estrela de 'E se eu ficar' destalhou o porquê de ter votado na vice-presidente, estando as razões bastante relacionadas com a defesa dos direitos LGBTQ+.

"Acredito que o governo não tem direito sobre o meu corpo enquanto mulher, e que as decisões sobre o meu corpo devem vir APENAS de mim e do meu médico. Kamala Harris irá proteger-nos isso", prosseguiu.

"Enquanto mulher gay, acredito na necessidade da criação de medida legais que protejam a comunidade LGBTQ+. Precisamos de proteção neste país e de ter acesso aos cuidados que merecemos".

Em jeito de conclusão, Chloë Moretz apelou mais uma vez ao voto e incentivou os seus seguidores a criarem um plano de votação.

Ora veja.