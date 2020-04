As escolas retomarão gradualmente as suas atividades a partir de 4 de maio. Continuam proibidos encontros com mais de duas pessoas, uma distância mínima de 1,5 metros deve ser observada em locais públicos, e o uso de máscara é "altamente recomendado". A situação permanece "frágil", alertou a chanceler Angela Merkel.

Nesta segunda-feira, ela também não escondeu a sua irritação com as "orgias de discussões" no país sobre um possível desconfinamento total e o crescente desrespeito, segundo ela, pelas regras de distanciamento social.

Essa estratégia para sair da crise, implementada pela Alemanha, o motor económico do Velho Continente, é observada com atenção por uma Europa que vive confinada há quase um mês.

Reencontrar amigos

O desafio é enorme: relançar progressivamente a atividade, contendo a impaciência de populações confinadas, até os riscos de explosão social, evitando um possível ressurgimento do vírus e preservando os sistemas de saúde saturados.

Sinal da emergência económica, o Banco da Espanha prevê para 2020 uma queda vertiginosa por causa da pandemia, "sem precedentes na história recente": de 6,6% a 13,6% do PIB da quarta economia da zona do euro.

A vizinha Áustria permitiu na última terça-feira a reabertura de pequenos comércios e de jardins públicos. A Noruega começou a reabrir as suas creches esta segunda-feira, o primeiro passo na suspensão lenta e gradual das restrições decretadas em meados de março. Silje Skifjell deixou os seus dois filhos, Isaak e Kasper, numa creche no norte de Oslo, com o mais velho "muito feliz por encontrar ps seus amigos".

A Albânia autorizou a retomada da atividade económica em cerca de 600 setores, incluindo agricultura, pecuária, produção de alimentos, mineração, indústria têxtil e pesca.

França, Espanha e Itália, que registam um declínio no número de pacientes e de óbitos, também estão a preparar-se para as primeiras medidas de desconfinamento.

"Mitsu mitsu"

"Teremos que aprender a conviver com o vírus", alertou o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, no domingo à noite. Criticado por ter demorado a generalizar os testes e a obrigar o uso de máscara, o Executivo francês está a trabalhar num desconfinamento muito progressivo a partir de 11 de maio.

Em Itália, as primeiras medidas não serão tomadas antes de 3 de maio, disseram as autoridades. Mas, pouco a pouco, as empresas reabrem, mesmo que de forma parcial e com muitas precauções.

Em Espanha, 399 mortes foram registadas nas últimas 24 horas, contra 410 no dia anterior, os números mais baixos em quatro semanas, anunciou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira.

O necrotério improvisado em uma pista de patinagem em Madrid, que simbolizava a hecatombe, será fechado na quarta-feira e, a partir de 27 de abril, as crianças, estritamente confinadas desde meados de março, poderão sair para tomar ar fresco.

Em contrapartida, no Reino Unido, a contenção introduzida a 23 de março foi estendida por pelo menos três semanas na quinta-feira. O governo ainda não planeia uma saída.

No Japão, que agora tem o maior número de casos na Ásia, depois da China e da Índia, os médicos soaram o alarme. Apesar do estabelecimento do estado de emergência, o número de casos registados ultrapassou os 10.000 neste fim de semana.

Efeito colateral nas redes sociais, as mensagens quase diárias da governadora de Tóquio a pedir distanciamento inspiram manga, música e até mesmo um videojogo. O jogo adota a palavra "mitsu", que descreve lugares confinados.

"A luta continua"

Nos Estados Unidos, onde uma queda de braço opõe o presidente Donald Trump, que defende uma rápida retomada da atividade económica, a vários governadores democratas, o governador do estado de Nova Iorque, centro da epidemia, anunciou que a pandemia iniciou uma curva "descendente".

No domingo (19), porém, a marca de 40.000 mortos foi ultrapassada em todo país, de acordo com a contagem da universidade americana Johns Hopkins.

Após a Páscoa cristã e judaica, o mundo muçulmano prepara-se este ano para o Ramadão num Médio Oriente com confinamento generalizado: da Arábia Saudita a Marrocos, passando por Egito, Líbano e Síria. "Os nossos corações choram", lamenta o muezim da Grande Mesquita de Meca, a cidade sagrada do Islão.

Em África, onde a marca de mil mortos foi ultrapassada este fim de semana, confrontos violentos ocorreram no domingo à noite em vários distritos da capital do Níger, Niamey. Moradores contrários ao toque de recolher e à proibição de orações coletivas enfrentaram a polícia em protesto.

Com gritos de "a luta continua", "não recuem", os manifestantes queimaram pneus e ergueram barricadas nas ruas.

Para o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves le Drian, a COVID-19 exacerba as "fraturas" globais e a rivalidade sino-americana. "O meu medo é que o mundo de amanhã se pareça furiosamente com o mundo antes, mas pior", previu ele em entrevista ao jornal Le Monde.