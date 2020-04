De acordo com o boletim que atualiza os dados da pandemia em África, nas últimas 24 horas os infetados por esta pandemia subiram de 21.096 para 22.275.

Os recuperados, que no domingo totalizavam 4.974, são agora 5.489.

Em relação aos mortos, registou-se uma subida de 1.055 para 1.119.

O norte de África continua a ser a região mais afetada: 9.563 casos, 2.162 recuperados e 795 mortos.

A pandemia afeta 52 dos 55 países e territórios de África, com cinco países – África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos e Camarões - a concentrarem mais de metade das infeções e mortes associadas ao novo coronavírus.

A África do Sul continua a ser o país com o maior número de casos (3.158), com 54 mortos, mas o maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (375), em 2.629 infetados.

O Egito tem 3.144 infetados e 239 mortos, enquanto Marrocos totaliza 2.855 casos e 141 vítimas mortais. Os Camarões contabilizam 42 mortes em 1016 infetados.