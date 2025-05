Inspiradas no vulcão Etna, localizado na ilha da Sicília, em Itália, as novas sandálias surgem como "alternativa leve e respirável aos modelos fechados que a marca tem vindo a produzir". Para além disto, a novidade procura celebrar as raízes brasileiras ao combinar cidade, natureza e aventura.

Pensadas não só para aventuras na natureza como também para ambientes urbanos, as ETNA têm uma sola leve e antiderrapante feita de borracha proveniente da Amazónia e uma palmilha de E.V.A. ultra-flexível produzida a partir da cana-de-açúcar. As tiras das sandálias são feitas de camurça suave proveniente de fazendas no Rio Grande do Sul, seguindo os mesmos valores que o projeto francês tem tido desde o seu início em 2024: obter materiais e fabricar os seus produtos junto das comunidades locais, respeitando os princípios de justiça social, económica e ambiental.

As sandálias estarão disponíveis a partir da próxima quarta-feira, dia 14 de maio, no site oficial da marca e em lojas selecionadas.