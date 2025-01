Com um design inspirado no modelo original Avanti, as sapatilhas LS são leves, minimalistas e vanguardistas, e destacam-se com um novo calcanhar com pitões curtos de borracha que realçam os estilos do relvado do passado. Inspiradas nas lendárias chuteiras de futebol PUMA King, as Avanti LS são fabricadas em camurça azul real com detalhes em dourado, e incluem uma Formstrip em tom creme e sola de borracha clássica das sapatilhas de futebol.

Na vanguarda da tendência de perfil baixo, a PUMA inspirou-se no seu arquivo e numa diversidade de estilos, incluindo o Speedcat, o Mostro e agora o Avanti LS. Por outro lado, a inspiração do design de Rihanna tem raízes no futebol, mas assume uma perspetiva de moda que se materializa numa parte superior fina e coloração azul divertida.

Rihanna já foi vista a usar o novo modelo em Giorgio Baldi e em Nova Iorque. Qualquer que seja o estilo, as Avanti LS são umas sapatilhas para todas as ocasiões.

Quantidades limitadas das Avanti LS estão disponíveis para homem e mulher, a partir de 16 de janeiro, exclusivamente no site oficial da marca.