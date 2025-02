A coleção Cat Cleat Jelly é a aposta da parceria para os dias de praia e inclui a mala Pocket Bag para transportar o essencial. A FENTY x PUMA apresenta ainda uma nova versão das sapatilhas Avanti LS, com costuras e detalhes elegantes em croché.

Destacados com cores vibrantes como o laranja e o amarelo, os modelos em néon, são uma fusão do design desportivo com a estética única de Rihanna e assinalam este novo lançamento que conjuga as formas e a moda.

Cat Cleat Jelly Cat Cleat Jelly, Pocket Bag e Avanti LS créditos: Divulgação

A nova coleção FENTY x PUMA está disponível a nível global a partir do dia 13 de março e pode ser encontrada no site e lojas da marca, tal como em distribuidores selecionados.