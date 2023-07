O Grupo Eugin, referência internacional na procriação medicamente assistida e tratamentos de fertilidade, já presente em 11 países, chega a Portugal com a abertura de um centro em Coimbra. Localizada no centro da cidade, na rua Filipe Hodart, a nova clínica tem capacidade para proporcionar tratamentos de última geração e soluções personalizadas a pacientes nacionais e estrangeiros

O CEO do Grupo Eugin, Eduardo González, considera que "Portugal é um enclave estratégico" para a expansão do Grupo e, após a unidade de Coimbra, equipada com a mais recente tecnologia e onde se vão aplicar inovadoras práticas assistenciais, pretende vir a "expandir a presença no país". Eduardo González sublinha que "a colaboração com a Prof. Doutora Teresa Almeida Santos, uma referência internacional nesta área da Medicina, é a garantia de sucesso" do primeiro centro português.

As instalações da nova clínica (um investimento superior a 1,5 milhões de euros), além das salas de consultas e do bloco operatório, dispõe de laboratórios próprios, em linha com a forte aposta na investigação científica da Eugin, e também de quatro «ninhos», espaços onde o/a paciente é o centro de um novo modelo de atendimento. Este conceito inovador, que já funciona nas clínicas de Barcelona e de Madrid, baseia-se em espaços únicos e distintivos, acolhedores e confortáveis, que estão ligados às salas de exames, permitindo que os especialistas e outros profissionais se desloquem com maior rapidez e eficácia neste eixo, especialmente em tratamentos que requerem procedimentos especializados.