Das 23 amostras de legumes para saladas que a DECO PROTESTE testou, incluindo rúcula e espinafres, em termos de higiene, a maioria apresentou bons resultados. "No entanto, detetámos uma quantidade mais elevada de enterobactérias numa amostra de rúcula e em seis de espinafres (marcas com três estrelas na microbiologia)", refere a Associação Defesa do Consumidor (DECO PROTESTE).

As enterobactérias fazem parte da flora natural, estando presentes no trato gastrointestinal do ser humano e dos animais de sangue quente, bem como em legumes, estando, também, algumas disseminadas no meio ambiente, esclarece o organismo.

"Apesar de a lavagem e desinfeção reduzirem a contagem de enterobactérias, e mesmo à temperatura de refrigeração a que estes produtos são armazenados, continua a haver crescimento e multiplicação destes microrganismos", explica.

Conselho DECO PROTESTE

"A DECO PROTESTE defende, assim, que os prazos destes produtos deveriam ser mais curtos. Porém, nunca encontrámos microrganismos patogénicos que coloquem em risco a saúde dos consumidores. Para garantir que leva para casa o produto mais fresco possível, escolha o que estiver mais longe do final do prazo de validade. E consuma-o, de preferência, assim que o comprar", comenta.

"Não é suposto que, ainda dentro do prazo de validade anunciado pelo fabricante, o consumidor tenha, por exemplo, de separar folhas frescas das já deterioradas, perdendo-se o objetivo deste tipo de legumes embalados: um produto, qualquer que seja o dia de compra, dentro do prazo de validade, com boa qualidade. Estas falhas na frescura podem ser uma consequência da má conservação e do estabelecimento, pelos fabricantes, de prazos de validade demasiados longos", sugere.

Sem contaminantes preocupantes

Para proteger a saúde pública, alguns contaminantes presentes nos géneros alimentícios têm teores máximos fixados por lei. É o caso dos nitratos e pesticidas.

A presença de nitratos nos alimentos pode ter origem no consumo de água ou alimentos contaminados, como, por exemplo, os legumes, ou, ainda, por ingestão de alimentos onde os nitratos e nitritos são utilizados como aditivos permitidos. No entanto, estes contaminantes não são perigosos para o ser humano, refere a DECO PROTESTE. "Grande parte é eliminada pelos rins, através da urina. O perigo está na possibilidade da conversão de nitratos em nitritos, por ação de bactérias", adverte.

"Apesar de todas as amostras acusarem a presença de nitratos, os valores nunca ultrapassam os limites máximos permitidos. Em relação aos pesticidas, estavam quase sempre presentes, mas também abaixo do limite máximo de resíduo. Assim, as avaliações dos contaminantes variam entre o médio e o muito bom", concluiu.

Outros 8 conselhos Prefira legumes frescos. Atente na cor e no aspeto. Veja se têm folhas murchas ou amareladas. Verifique se a temperatura do expositor é inferior a quatro graus. Escolha embalagens sem perfurações e rejeite as que estiverem "inchadas". Prefira legumes da época. Guarde no frigorífico até consumir. Mas consuma o mais rápido possível. Lave as mãos antes de manipular estes alimentos e mantenha a cozinha limpa. Deite fora o produto se sentir um odor estranho.

