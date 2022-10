A DECO Proteste realizou um teste a 23 marcas de bolacha maria e cruzou os valores declarados no rótulo com o algoritmo do Nutri-Score (entre A e E) para deliberar sobre a composição nutricional das bolachas maria. "As amostras que chumbaram em tal critério viram a Qualidade Global limitada a esta avaliação", esclarece a associação.

"Mais de um terço das amostras chumbou. Justificação: valores substantivos de açúcar e irrisórios de fibra. Nas gorduras saturadas, o óleo de palma estraga a pintura. Na bolacha maria sem açúcar, o A e o B do Nutri-Score reinam", adianta.

"Verifique se as bolachas contêm ingredientes com recomendada moderação no consumo, como a gordura de palma, rica em ácidos gordos saturados. Opte por bolachas sem este tipo de gordura", recomenda a DECO Proteste.

"A nutrição tropeça na grande quantidade de açúcar e na falta de fibra", adverte. "Procure a declaração nutricional, obrigatória no rótulo da maioria dos alimentos. Confira os teores em lípidos (entre os quais, os saturados), açúcares e sal. Quanto mais baixos, melhor. Compare os valores nutricionais dos produtos por 100 gramas", acrescenta.