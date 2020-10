Segundo a fonte da ULSBA, as três idosas encontram-se na “enfermaria covid” do Hospital José Joaquim Fernandes, com um “quadro clínico estável”.

A mesma fonte contactada pela Lusa explicou que o primeiro caso de covid-19 detetado neste lar foi o de uma mulher de 89 anos que “deu entrada na segunda-feira no Serviço de Urgência” do hospital, “fez um teste positivo” para o coronavírus SARS-CoV-2 e foi internada.

Já com um surto de covid-19 detetado no lar desde quarta-feira, as outras duas idosas que estão no hospital, de 88 e 90 anos, “deram entrada no Serviço de Urgência para observação na quinta-feira, durante a tarde, ficaram em observação e foram hoje internadas”.

A Câmara de Beja revelou, na quarta-feira, que pelo menos 97 pessoas da Mansão de São José, entre utentes e funcionários, estavam infetadas com o novo coronavírus.

O presidente da câmara, Paulo Arsénio, explicou à Lusa que utentes e funcionários foram testados à presença do SARS-CoV-2 na terça-feira, depois de haver a confirmação de dois casos positivos, uma utente e uma funcionária.

A despistagem foi feita pelo Algarve Biomedical Center (ABC) e, “sensivelmente às 19:30” de quarta-feira, houve a confirmação de mais “95 casos positivos, entre utentes e funcionários”, referiu o autarca.

Contactada pela Lusa, na quarta-feira à noite, fonte da ULSBA precisou que 126 pessoas daquela Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) de Beja tinham sido testadas à presença do coronavírus SARS-CoV-2.

Deste total, foram detetados 97 casos positivos de covid-19, 14 negativos e 15 inconclusivos, indicou.

No que respeita aos utentes, foram testadas 89 pessoas, das quais 83 tiveram resultados positivos, uma resultado negativo e cinco resultados inconclusivos, segundo a ULSBA.

Foram feitos testes a 37 funcionários, sendo que 14 deles tiveram resultados positivos, 13 resultados negativos e 10 resultados inconclusivos.

Na quinta-feira, "uma equipa de saúde composta por médicos e enfermeiros do Hospital José Joaquim Fernandes e dos Cuidados de Saúde Primários” deslocou-se ao lar “para avaliar o estado de saúde dos utentes” na instituição.

Portugal contabiliza pelo menos 2.128 mortos associados à covid-19 em 93.294 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).