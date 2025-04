José Castelo Branco foi alvo de comentários no programa 'V+Fama' desta quarta-feira, dia 2. Conforme já foi revelado publicamente, Betty Grafstein encontra-se internada numa clínica/lar em Nova Iorque.

"A Betty era uma diva, era uma mulher que gostava de aparecer, de se arranjar, gostava de estar no 'pico da onda', sempre com um feitio reservado e difícil, mas era uma mulher do social, que gostava de estar nas festas", observou António Leal e Silva, um dos comentadores do formato do V+TVI.

"Está a acabar os dias dela ali meio sozinha, como acontece à maior parte dos idosos que são colocados em locais deste género", continua, notando que a clínica em que Betty se encontra é muito boa.

António revelou igualmente que, apesar de estar impedido de ver a ex-mulher, José tem acompanhado a sua evolução, pois tem 'fontes' dentro da clínica. "Ele está sempre muito atento ao estado de saúde dela e tem informação quase diária no estado em que ela está", completou.

