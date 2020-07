A Rússia registou hoje menos de 6.000 casos diários de covid-19, pela primeira vez desde o final de abril no quarto país do mundo com maior número de contaminações.

Segundo as estatísticas oficiais, 5.940 casos de covid-19 foram detetados nas últimas 24 horas na Rússia, onde desde o início de julho o número de casos quotidianos foi sempre superior a 6.000. O país registou também 86 mortes nas últimas 24 horas, o menor número desde o início de maio. No total, o país regista oficialmente 777.486 casos de contaminações e 12.427 mortes, sendo o quarto país mais afetado do mundo depois de Estados Unidos, Brasil e Índia. Em maio, no auge da pandemia na Rússia, o país registou entre 8.000 a 11.000 novos casos de contaminação diários, segundo as autoridades. Mais de 553.600 pessoas foram consideradas como recuperadas. Continuar a ler A pandemia de covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.