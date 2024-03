Segundo os dados mais recentes divulgados pela Agência Internacional para a Investigação em Cancro, da Organização Mundial de Saúde (OMS), Portugal registou mais de 69 mil novos casos de cancro em 2022, ano em que as mortes por cancro terão ficado próximo das 34 mil.

O momento do diagnostico é avassalador, uma vez que os doentes veem-se obrigados a fazer uma adaptação muitas vezes total das suas rotinas diárias. Desta necessidade, surgiu “O Meu Guia”, uma ferramenta, cujo propósito é de facilitar a jornada de tratamento da doença oncológica, e que foi desenvolvida por médicos especialistas e representantes das principais associações de doentes de oncologia.

Falámos com o médico Miguel Barbosa, diretor do serviço de Oncologia do S. João, responsável pela implementação de Norte a Sul do país do "O Meu Guia".

O que é o “Meu Guia” e como funciona?

O "Meu Guia" é um livro ou um recurso informático de apoio destinado a doentes oncológicos. Funciona como um diário de bordo personalizado, onde o doente pode registar detalhadamente toda a sua trajetória de tratamento, incluindo historial médico, consultas, exames, tratamentos e quaisquer efeitos adversos. Facilita a comunicação com a equipa médica e ajuda o doente a gerir a sua doença de maneira mais informada e organizada.

Porque é que sentiram a necessidade de desenvolver uma ferramenta como esta?

A necessidade de desenvolver o "Meu Guia" surge da complexidade que envolve o tratamento oncológico. Os doentes recebem uma grande quantidade de informação num período emocionalmente difícil. Dispor de um instrumento que consolida todas as informações relevantes pode diminuir a ansiedade e promover uma maior compreensão sobre o estado de saúde.

Quais as principais vantagens?

As principais vantagens do "Meu Guia" incluem a centralização da informação médica do doente, a facilitação da comunicação com os profissionais de saúde e o empoderamento do paciente através de uma melhor compreensão da sua condição e tratamento. Também constitui um lembrete que apoia o doente em momentos de maior fragilidade ou nos momentos em que um cuidador necessita de interagir com a equipa médica em nome do paciente.

A quem se destina?

Este guia destina-se aos doentes oncológicos que estão a iniciar ou já se encontram em tratamento, bem como aos seus cuidadores. É particularmente útil para aqueles que procuram uma forma organizada de acompanhar a sua jornada clínica.

De que forma é que o “Meu Guia” vai ajudar no tratamento da jornada dos doentes oncológicos?

O “Meu Guia" proporciona um meio de registar o percurso de tratamento oncológico, o que pode contribuir para uma melhor gestão da doença e, consequentemente, otimizar os resultados terapêuticos. Este registo detalhado pode ser um instrumento valioso durante as consultas e tratamentos.

Como pode ser feita a aquisição desta ferramenta?

O "Meu Guia" é distribuído gratuitamente nos vários Hospitais de Dia Oncológicos de todo o país. Também encontra-se disponível uma versão para download no site indicado, que o doente pode imprimir e personalizar, adicionando mais folhas conforme necessário.