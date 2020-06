“Há uma parte importante da melhoria da saúde mental de uma população que não tem a ver com os serviços, mas com aquilo que se pode fazer antes dos serviços em promoção da saúde mental e em prevenção das doenças e isso são decisões de natureza política importantes que têm a ver com o estado político e económico do país”, afirmou Miguel Xavier em entrevista à agência Lusa.

O psiquiatra advertiu que situações de pobreza, de exclusão, de desemprego de longa duração ou de precariedade “não são resolúveis pelos serviços, mas têm uma influência enorme sobre a vulnerabilidade ao sofrimento psicológico e ao aparecimento de doenças psiquiátricas”.

"Há fatores que a pandemia trouxe que são absolutamente cruciais como fatores de risco no aparecimento de patologia psiquiátrica, nomeadamente o problema económico que isto vai acarretar””, salientou.

Apesar de ser uma situação que não se consegue prever, porque “não se sabe quando vai ser encontrada uma vacina ou um tratamento, temos de nos preparar para o impacto que isto vai ter na saúde mental das pessoas, a nível do trabalho, do desemprego, que vai ser enorme”.

Portanto, reiterou, “uma sociedade não pode esperar que os serviços, sejam os de psiquiatria, sejam os de cuidados de saúde primários, respondam a todas as necessidades, nunca vão poder fazer isso, a base da pirâmide tem de ser respondida a nível da própria comunidade e a nível político”.

“Quanto maior forem as medidas para ajudar as pessoas nas suas dificuldades no dia-a-dia, melhor a contribuição para uma boa saúde mental”, defendeu.