O que ficámos a saber hoje em Portugal?

- Mais 37 mortes do que ontem

O relatório desta sexta-feira da Direção-geral da Saúde (DGS) aponta para 246 mortos na sequência da COVID-19, mais 37 que ontem, o maior aumento desde o início da pandemia em Portugal (17,7%). A letalidade global da doença em Portugal é agora de 2,5%. Há ainda registo de 9.886 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 em todo país, mais 853 que ontem, uma subida de 9,4%. O número de recuperados mantém-se igual a quinta-feira: 68 pessoas já estão livres da doença.

- DGS alarga recomendação de uso de máscara cirúrgica a profissões de risco

A DGS alargou a recomendação de uso de máscara cirúrgica na proteção contra a COVID-19 a profissionais “fora das instituições de saúde” que lidem com doentes ou suspeitos e aos que prestam “serviços essenciais” à população. Numa norma publicada hoje, a DGS diz que a máscara cirúrgica é "aconselhada fora das instituições de saúde” para quem possa “contactar diretamente com doentes suspeitos ou confirmados", bem como “com material utilizado pelos doentes”, abrangendo bombeiros, serviços de “limpeza e lavandaria”, profissionais ou voluntários de lares ou “pessoas institucionalizadas”, apoio “aos sem-abrigo” e funcionários de morgues ou cemitérios.

- DGS só ditará uso generalizado de máscaras se for recomendação internacional

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou hoje que nenhuma medida isolada no combate "é milagrosa" e que o uso generalizado de máscaras será decidido em alinhamento com recomendações internacionais.

- PSP e GNR intensificaram fiscalizações

A GNR e PSP vão intensificar a partir de hoje ações de patrulhamento nas estradas, de sensibilização e fiscalização para garantir que a população vai cumprir com as medidas previstas no estado de emergência.

- 108 detenções no Estado de Emergência

Cento e oito detenções foram feitas nos primeiros 15 dias do estado de emergência devido à COVID-19 e mais de mil entradas foram recusadas no país através das fronteiras com Espanha, revelou hoje o ministro da Administração Interna. Eduardo Cabrita destacou 29 detenções por violação do dever de confinamento obrigatório, 10 por violação da cerca sanitária de Ovar e 16 por várias tentativas em manter abertos estabelecimentos comerciais que deviam estar encerrados