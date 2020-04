A 13 de março, a nova-iorquina acordou com uma febre de 38,9°C e a sensação de peso no peito, tornando-se uma das primeiras moradoras de Long Island a dar positivo para o coronavírus.

Esta semana, a fotógrafa de 45 anos também foi a primeira sobrevivente do coronavírus no seu Estado a ser submetida a uma análise para ajudar a encontrar um tratamento para a infeção que já matou mais de 53.000 pessoas em todo mundo.

O plasma é a parte líquida do sangue que concentra anticorpos após uma doença. A dos pacientes curados já demonstrou ser eficaz, em estudos de pequena escala, contra doenças infecciosas como ébola ou a Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS).

A agência americana de medicamentos, a FDA, aprovou os testes com plasma de convalescentes como tratamento contra o coronavírus, que já infetou mais de 245.000 pessoas nos Estados Unidos.

As experiências atuais não têm como objetivo encontrar uma solução milagrosa, esclarece Bruce Sachias, diretor médico do Centro de Recolha de Sangue de Nova Iorque, encarregado de gerenciar as doações de plasma na primeira metrópole americana. "Devemos estar cientes do facto de que ainda estamos em território desconhecido", afirma.

Eldad Hod e Steven Spitalnik, especialistas em transfusão de sangue que fazem esses testes no Hospital Irving da Universidade de Columbia, também destacam a incerteza em torno dessas experiências.