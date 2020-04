Espanha regista pelo terceiro dia consecutivo uma redução no número de mortos e infetados, sendo que na Bélgica as altas superaram, pela primeira vez, o número de hospitalizações. Em Itália as mortes continuam a descer, verificando-se um aumento no número de curados. Em território nacional contabilizam-se 295 mortes e 11.278 infetados.

AFP or licensors