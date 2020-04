Depois de Itália, os países mais afetados são Espanha, com 12.418 mortos e 130.759 casos; Estados Unidos, com 8.503 mortos (312.245 casos); França, com 7.560 mortos (89.953 casos); e Reino Unido, com 4.313 mortos (41.903 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia explodiu no final de dezembro, tem 81.669 pessoas contaminadas, das quais 3.329 morreram, e 76.964 se recuperaram totalmente. Nas últimas 24 horas, foram registados 30 novos casos e três mortes.

Em quantidade de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 312.245 contaminações oficialmente diagnosticadas, entre elas 8.503 mortes e 15.021 curados.

Portugal regista hoje 295 mortes associadas à COVID-19, mais 29 do que no sábado, e 11.278 infetados (mais 754), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).