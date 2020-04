Desde o início da pandemia, foram contabilizados mais de 1.206.480 casos de contágio em 190 países, ou territórios.

O número de casos positivos ainda refletem, porém, apenas uma parte da totalidade dos contágios, devido às diferentes políticas estabelecidas em cada país para os diagnosticar. Alguns países contabilizam apenas as pessoas que tiveram necessidade de internamento.

As autoridades consideram que, até agora, pelo menos 233.300 pessoas conseguiram curar-se da doença.

O número de óbitos em Itália, que registou a sua primeira morte por COVID-19 no final de fevereiro, chega a 15.362. O país registou 124.632 contágios. O governo italiano informa que 20.996 curaram-se.

Depois de Itália, os países mais afetados são Espanha, com 12.418 mortos e 130.759 casos; Estados Unidos, com 8.503 mortos (312.245 casos); França, com 7.560 mortos (89.953 casos); e Reino Unido, com 4.313 mortos (41.903 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia explodiu no final de dezembro, tem 81.669 pessoas contaminadas, das quais 3.329 morreram, e 76.964 se recuperaram totalmente. Nas últimas 24 horas, foram registados 30 novos casos e três mortes.

Em quantidade de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 312.245 contaminações oficialmente diagnosticadas, entre elas 8.503 mortes e 15.021 curados.

Às 8h (horário de Brasília) deste domingo, desde o começo da pandemia, a Europa somava 47.093 mortos (642.330 contágios); Estados Unidos e Canadá, 8.747 (326.117); Ásia, 4.172 (117.571); Médio Oriente, 3.779 (74.670); América Latina e Caribe, 1.052 (30.539); África, 388 (8.578); e Oceânia, 41 (6.675).

Este balanço foi feito com base em dados dos governos nacionais compilados pelas redações da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).