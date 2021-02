Em comunicado, a GNR esclarece que no decorrer de uma ação de policiamento, realizada na terça-feira, os militares da Guarda detetaram um grupo de homens, com idades entre os 19 e 39 anos, a praticar a atividade desportiva 'airsoft' numa zona desabitada da freguesia de Milheirós de Poiares.

“Os indivíduos praticavam esta atividade sem se encontrarem autorizados e fora das condições legais, fazendo uso de 11 réplicas de armas de fogo, das quais nove longas e duas curtas”, refere a mesma nota.

Neste âmbito, foram elaborados nove autos de contraordenação por inobservância das regras para a atividade física e desportiva no âmbito do cumprimento das medidas de contenção da pandemia de covid-19, sendo que as réplicas das armas de fogo foram apreendidas devido aos seus detentores não possuírem a documentação exigida por lei.​​​​​​​

