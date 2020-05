“Todas as condições para que a obesidade aumente estão criadas, as pessoas ficaram com menos posses, com menos dinheiro, os tratamentos estão parados”, afirmou o presidente da Associação dos Obesos e Ex-Obesos de Portugal (ADEXO), Carlos Oliveira, à agência Lusa a propósito do Dia Nacional de Luta contra a Obesidade, que se assinala no sábado, dia 23 de maio.

Além de as pessoas terem “menos dinheiro”, o que “obriga a uma alimentação menos saudável”, o confinamento também faz com que “muita gente não faça exercício absolutamente nenhum”.

“A obesidade vai aumentar, mas vão aumentar também as outras doenças que vão aparecer com a obesidade” e que “vão gastar dinheiro ao Estado porque são todas comparticipadas”, advertiu.

Especialistas e associações de doentes alertaram hoje para os efeitos que a suspensão de cirurgias e consultas devido à pandemia COVID-19 pode ter no agravamento do problema da obesidade em Portugal, onde 62% da população é obesa ou pré-obesa.

A presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO), Paula Freitas, também alertou para esta situação, lembrando que todos os estudos demonstram que a obesidade e a pré-obesidade são mais prevalentes nas classes sociais mais desfavorecidas.

“Os problemas económicos podem potencialmente agravar ainda mais o problema da obesidade, as pessoas têm menor acesso à alimentação correta”, mas também poderão “ter menor acessibilidade aos cuidados de saúde ou a qualquer terapêutica farmacológica porque os fármacos para esta doença não são comparticipados”, disse a endocrinologista à Lusa.