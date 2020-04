Desenvolvido através do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil e do Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, o manual visa apoiar as famílias num “momento crítico” em que “é importante fortalecer os laços em família e gerir momentos de tensão e conflito”, refere a autoridade de saúde no manual de 13 páginas publicado no seu site.

O manual "Como lidar com o isolamento em contexto familiar" defende que “é fundamental a organização de uma rotina diária que responda às necessidades de todos/as e que equilibrem momentos de trabalho e de lazer, de interação e autonomia”.

Mas, adverte, as famílias devem estar preparadas para gerir “momentos de tensão e de conflito” que possam surgir, demonstrando “sensibilidade para com o estado emocional do outro”.

As crianças e jovens são “vulneráveis às pressões do meio” e à situação de isolamento, sendo “a sua estabilidade, confiança e segurança" afetadas pelo ambiente que as rodeia, onde os laços afetivos, a gestão da exposição a riscos, a comunicação adaptada ao seu desenvolvimento e a prestação de cuidados são fatores de proteção cruciais”.

Assim, os pais, mães e cuidadores devem estar atentos e adotar estilos de relação que minimizem o impacto da situação nas crianças e jovens.

Segundo o manual, “os pais que estão em teletrabalho têm de aceitar que não conseguirão trabalhar o número de horas que trabalhariam numa situação normal”, defendendo que “a chave está na forma como organizarem os momentos do dia”.