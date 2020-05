Cientistas chineses que analisaram o esperma de homens com COVID-19 descobriram traços do novo coronavírus no líquido semiótico de uma minoria dos participantes, colocando a hipótese de a doença poder ser transmitida por via sexual.

O estudo realizado por médicos do hospital de Shangqiu, na China, com 38 homens hospitalizados por causa da doença, constatou que seis deles (16%) apresentaram resultados positivos para o SARS-CoV-2 no sémen.

Os investigadores admitem que as descobertas são preliminares e baseadas num número pequeno de homens infetados e frisam que são necessárias mais pesquisas para verificar se a transmissão sexual pode ter um papel importante na pandemia de COVID-19. "Mais estudos são necessários em relação às informações detalhadas sobre a disseminação do vírus, tempo de sobrevivência e concentração no sémen", escreveu a equipa no estudo publicado no Journal of American Medical Association.

"Se pudesse ser provado que o SARS-CoV-2 pode ser transmitido sexualmente ... [isso] pode ser uma parte crítica da prevenção", disseram os cientistas que frisam que "o vírus foi detetado no sémen de pacientes em recuperação", cita o jornal Guardian.

Um estudo genético com base em amostras de mais de 7.500 pessoas infetadas com COVID-19 sugere que o novo coronavírus alastrou rapidamente no mundo depois de surgir na China, entre outubro e dezembro do ano passado. Especialistas independentes comentam que as descobertas relativamente à presença do vírus no sémen são "interessantes", mas devem ser vistas com cautela e no contexto de outros pequenos estudos que, pelo contrário, não encontraram o novo coronavírus no esperma.

Um pequeno estudo anterior, com 12 pacientes com COVID-19 na China, descobriu que todos apresentaram resultados negativos para a presença do SARS-CoV-2 em amostras de sémen.