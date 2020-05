Seja um agente ativo no seu tratamento: cumpra as recomendações médicas e entre em contacto com a equipa sempre que tenha qualquer dúvida. Em caso de teleconsulta, organize-se e faça uma listagem de todas as questões a colocar ao seu médico.

Se as dificuldades persistirem, as equipas de psicólogos da Liga Portuguesa Contra o Cancro estão disponíveis para o ajudar. Contacte-nos através da Linha Cancro - 808 255 255 ou linhacancro@ligacontracancro.pt – ou diretamente para o Núcleo Regional da área da sua residência.

Um artigo de Sónia Silva, Psicóloga Clínica e Responsável pela Unidade de Psico-Oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) desenvolveu um conjunto de recomendações sobre a gestão da Ansiedade e preocupações face à situação de pandemia (COVID-19) destinadas aos doentes oncológicos. Para apoiar os doentes e ajudá-los a ultrapassar a ansiedade, a psicóloga Sónia Silva vai fazer uma sessão aberta no Facebook da LPCC, no dia 14 maio (quinta-feira) às 18h00 horas.