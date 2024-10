Através da campanha #UMAPORTODAS, que arrancou a 8 de outubro, e até 18 de novembro 2024, na compra uma embalagem Ausonia/Ausonia Discreet, a marca contribuirá 1 minuto de investigação à Liga Portuguesa Contra o Cancro para a atribuição de bolsas de investigação de projetos relacionados com o cancro da mama (=0.12€), num total de até 39.000€ a entregar à LPCC.

Marta e Carla Andrino, mãe e filha, assumem o papel de embaixadoras da 7ª edição da iniciativa #UMAPORTODAS, trazendo consigo uma forte ligação pessoal à causa. Carla Andrino, atriz e figura conhecida do teatro e da televisão portuguesa, foi diagnosticada com cancro da mama, em 2016, depois de uma mamografía de rotina.

A experiência de Carla, aliada ao apoio incondicional da sua filha Marta, também atriz, confere à iniciativa uma dimensão ainda mais emocional e autêntica.

“Ao associar-se a uma entidade de referência como a LPCC, Ausonia não só reforça o seu compromisso com a saúde feminina, como também contribui diretamente para a sensibilização e financiamento de investigação científica nesta área”, explica Ana Oliveira, Brand Manager da AUSONIA, acrescentando que “temos trabalhado de perto com a LPCC para entender de que formas podemos ter um contributo mais efetivo e é por isso que este ano queremos ir mais além, focando a nossa Comunicação, não só na investigação, mas também na promoção e sensibilização para a importância do rastreio”.

“A contribuição significativa da AUSONIA permite-nos avançar em projetos que são vitais para melhorar o diagnóstico, tratamento e, sobretudo, a esperança de milhares de mulheres. Juntos, estamos a transformar a solidariedade em progresso científico real”, declarou Vitor Veloso, presidente da LPCC.