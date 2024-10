Desde a sua criação, o Hard Rock já angariou mais de 12 milhões de dólares para a investigação sobre o cancro da mama, incluindo 1,3 milhões de dólares angariados em 2023.

Este ano, o Hard Rock International assinala o Pinktober com uma doação de 100.000 dólares à American Cancer Society, que financia iniciativas de advocacia, pesquisa e apoio a doentes, garantindo que todos têm a oportunidade de prevenir, detetar, tratar e sobreviver ao cancro da mama.

Além disso, os espaços Hard Rock em todo o mundo estão a promover eventos especiais e ofertas em hotéis, cafés, casinos, Rock Shops e plataformas digitais, nos quais uma parte dos lucros será doada à Hard Rock Heals Foudation para apoiar organizações de sensibilização e investigação do cancro da mama a nível mundial.

Todos aqueles que desejam mostrar o seu apoio e participar no Pinktober poderão visitar o Hard Rock Cafe Lisboa e envolver-se nas ações que o espaço está a promover ao longo deste mês com o objetivo de angariar fundos para a American Cancer Society e a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Os próximos eventos e ofertas locais incluem:

• DJ Sessions, com a DJ Mery, nos dias 18 e 25 de outubro;

• Band Romance, com diversas bandas femininas, nos dias 20 e 27 de outubro.

"Temos muito orgulho em fazer parte do 25º aniversário do Pinktober do Hard Rock International", comenta Marian Fitzgerald, General Manager do Hard Rock Cafe Lisboa, em comunicado. "Pretendemos espalhar boa energia enquanto promovemos uma poderosa mensagem de apoio e esperança. Esperamos que os visitantes se juntem a nós na consciencialização do cancro da mama e que, também eles, contribuam para a descoberta de uma cura", acrescenta a gestora.