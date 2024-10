Um mercado. Visite a primeira edição do Outmarket, dedicado a artistas, artesãos e marcas independentes

No sábado, 5 de outubro, entre as 11h e as 2h, o 8 Marvila, em Lisboa, recebe a primeira edição do Outmarket, um mercado que, além de reunir produtores locais, artesãos, artistas e marcas independentes, é de entrada gratuita. No programa estão previstos a realização de workshops, atividades interativas, e 14 horas de música, com DJs e concertos.

A primeira atividade, começa às 10h, com uma aula que combina a yoga à arte, com Isa Guitana a combinar a aula com a exposição ‘Caracola’ do artista plástico Jules Milhau. Às 10h30, a Elu Everyday organiza uma corrida de 5 km, que vai percorrer o bairro histórico de Marvila.

Destaque ainda para o workshop promovido pela Planta Livre com Sofia Manuel, conhecida como Tripeirinha, ou o workshop de bordado com o projeto A Avó Veio Trabalhar, entre outros. Já a programação musical, com jazz, soul, funk, hip-hop ou down tempo, tem início às 12h e prolonga-se até ao fecho do mercado.

De realçar que este evento, assim como o espaço, é pet friendly.

Um evento. “Open House - Harvest Party” do Morgado do Quintão para celebrar o fim das vindimas

Também como forma de celebrar o vinho algarvio e o final das vindimas, o Morgado do Quintão agendou um “Open House - Harvest Party”, no dia 5 de outubro.

Neste evento a gastronomia contemporânea, na figura do Chef Bertílio Gomes (da Taberna Albricoque, em Lisboa), vai marcar presença, assim como “o melhor porco no espeto do mundo”, pelas mãos do Feito no Zambujal. A música não foi esquecida, desde a guitarra clássica ao acordeão, passando também pelas sonoridades dos Best Youth e do DJ Rykardo.

A festa tem início às 17h30 e termina à 1h. Os bilhetes começam nos 30€ e podem ser adquiridos no site do Morgado do Quintão. Inclui dois copos de vinho e um snack.

Uma exposição. Os 175 anos de história da Viúva Lamego podem ser conhecidos no Museu Nacional do Azulejo

Como forma de celebrar os 175 anos de história, a Viúva Lamego promove de 4 de outubro a 29 de dezembro, uma exposição no Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa. “Uma perspetiva do presente, uma visão do futuro”, conta com trabalhos de vários artistas, das novas gerações aos mais consagrados.

A mostra conta com peças de 17 autores, incluindo obras especialmente concebidas para a ocasião, de nomes como Bela Silva, Hervé Di Rosa, Adriana Varejão, Vhils, Add Fuel Noël Fischer, Manuela Pimentel, Rita João/Estúdio Pedrita, Henriette Arcelin, Noé Duchaufour-Lawrance, o coletivo Oficina Marques, a dupla de criativos Gezo Marques ou José Aparício Gonçalves, entre outros.

Um mercado. Ode Market regressa com edição de outono

A Ode Winery, localizada em Vila Chã de Ourique, Santarém, organiza a terceira edição do seu mercado, agora dedicado ao outono, no próximo dia 6 de outubro, domingo. Neste Ode Market, o destaque vai para o dueto de Dj set de Samuel Úria e Bunny O’Williams (às 18h) e para uma prova de vinho criado exclusivamente para esse dia, pela enóloga Maria Vicente. O vinho, produzido em ânfora, e que combina as castas Alicante Bouschet e Touriga Nacional, estará apenas disponível neste dia.

Além destes momentos, o mercado vai acontecer entre as 11h e as 20h, onde os visitantes poderão encontrar produtos frescos, azeites, doces, compotas, queijo e mel, além de artesanato, decoração, roupa, acessórios, gins e cerveja artesanal. A programação musical começa às 12h00, com a performance de Nay Noises.

O restaurante Cellar Door estará também a funcionar normalmente para quem quiser uma refeição mais completa. Mas estarão disponíveis diversas opções na zona de snacks, nomeadamente o Kokumi Umami - crackers de nori e arroz - e sandes de borrego bio, preparado com um toque asiático.

Este é um evento aberto à família com atividades pensadas para os mais novos, como pinturas faciais, jogos tradicionais e insufláveis. O acesso ao evento é gratuito e estarão disponíveis também visitas gratuitas à adega da Ode (programadas para as 14h, 16h e 18h, sem prova).

Um espetáculo. “Miúdos do Rock” de regressa ao Hard Rock Cafe Lisboa

O espetáculo infantojuvenil “Miúdos do Rock”, promovido pelo Hard Rock Cafe Lisboa, está de regresso à Avenida da Liberdade, no dia 6 de outubro, a partir das 10h30.

O espetáculo, marcado para as 11h, conta as aventuras musicais de Rockie, uma rapariga de nove anos que sonha tornar-se a maior estrela de rock de sempre, e do seu melhor amigo Chico Roll – um fã entusiasta de Jimi Hendrix.

O almoço será servido a partir das 12h e inclui um prato principal por pessoa/criança e uma bebida. As opções disponíveis incluem o Hard Rock Cheeseburguer, a Grilled Chicken Sandwich, a Grilled Chicken Caesar Salad e o Veggie Burguer. Para acompanhar, os visitantes podem escolher entre um refrigerante, um café ou um chá.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site do Hard Rock Cafe Lisboa. O espetáculo, em conjunto com o almoço, tem um custo de 25€ por adulto e 19€ por criança. O evento é recomendado para crianças entre os 3 e 12 anos e cada criança deve ser acompanhada por pelo menos um adulto.

As crianças até aos dois anos têm entrada gratuita, mas é necessário informar essa presença através do email lisbon_social@hardrock.com para que se possa alocar uma mesa de acordo com o número total de pessoas do evento.