A primeira atividade, às 10 horas, é uma aula que combina a yoga à arte. Nesta sessão, Isa Guitana, professora desta especialidade, convida os participantes a explorar o movimento do corpo através de Asanas, imersos na exposição ‘Caracola’ do artista plástico Jules Milhau. De seguida, às 10h30, a Elu Everyday organiza uma corrida de cinco quilómetros que vai percorrer o bairro histórico de Marvila.

As atividades do Outmarket são uma sinergia entre a criatividade, a cultura e comércio independente, e a sustentabilidade. Entre as atividades destaca-se um workshop sobre plantas com a influencer Sofia Manuel, mais conhecida como a Tripeirinha, na loja Planta Livre e a leitura de tarot de 30 minutos no Cosmic Collective.

Na Lisbon Frame, serão promovidos workshops de polaroids e antotipia com o fotógrafo Emanuel Cipriano. Quem quiser viajar até ao passado, pode participar no workshop de bordado à mão com ‘Avó veio trabalhar.

Também será possível criar esculturas com peças de cartão e tintas acrílicas, entre outros. Para além de várias atividades, o evento contará com DJs e música ao vivo.