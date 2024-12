No Hard Rock Cafe Lisboa, música, entretenimento e gastronomia de excelência unem-se para proporcionar momentos únicos aos seus visitantes. Até ao dia 22 de dezembro, os residentes da área de Lisboa podem usufruir de 25% de desconto em refeições e artigos da loja, excluindo bebidas alcoólicas. Esta oferta é válida de segunda a sexta-feira, até às 17h, sendo uma oportunidade exclusiva para a comunidade local.

Com esta campanha, o Hard Rock Cafe Lisboa reforça o seu compromisso com os residentes da capital portuguesa, permitindo-lhes redescobrir este espaço emblemático e criar novas memórias. A promoção abrange pratos icónicos do menu, bebidas não alcoólicas e produtos exclusivos da loja, oferecendo aos lisboetas a experiência única do Hard Rock Cafe a preços especiais.

Para aproveitar este desconto, os residentes devem apresentar um comprovativo de morada, como um documento de identificação com fotografia, no momento da reserva e à chegada ao Hard Rock Cafe. A oferta está sujeita a disponibilidade e não é válida após as 17h, nem aos sábados e domingos. Não pode ser combinada com outras promoções ou menus especiais. Recomenda-se a reserva antecipada online para garantir mesa.

Para mais informações ou para fazer a sua reserva, visite: https://cafe.hardrock.com.