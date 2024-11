Este ano, a Black Friday acontece na próxima sexta-feira, dia 29 de novembro, no entanto, a maioria das marcas já começaram a aplicar descontos o que faz com este fim de semana seja a última oportunidade para aproveitar as promoções deste evento que nasceu nos Estados Unidos da América.

Veja, por categoria, algumas das marcas que aderiram à Black Friday e até quando vão estar a aplicar descontos.

1. Moda e beleza

2. Casa e decoração

3. Eletrodomésticos, gadgets e produtos para casa

4. Lazer

5. Saúde e bem-estar

Perfumes & Companhia

Até ao dia 1 de dezembro, a Perfumes & Companhia oferece descontos de até 50% em centenas de produtos de grandes marcas nacionais e internacionais

Este ano, os consumidores podem contar ainda com 5€ de desconto extra numa compra de valor igual ou superior a 100€, que acumula com todos os outros descontos e promoções (válido em compras de marcas aderentes, ver todas as condições em loja e online).

Nahim Luxury

Na Nahim Luxury, a Black Friday é diferente. Sendo o outlet de referência para peças de luxo em Portugal, aqui os preços reduzidos fazem parte do dia a dia.

Ainda assim e até ao dia 30 de novembro, a loja está a oferecer uma seleção exclusiva com descontos até 60% em artigos de marcas prestigiadas.

Body Concept

Até ao dia 30 de novembro, a BodyConcept, rede de clínicas de tratamentos de estética de corpo e rosto do GrupoConcept, está a oferecer 40% de desconto na mensalidade do Ginário de Estética.

Gato Preto

A marca portuguesa líder em decoração de interiores está com descontos até 30% em sofás exclusivos, mas há produtos, que podem servir para presentes de Natal, com descontos até 70%. A campanha da Black Friday vai estar disponível até ao dia 2 de dezembro.

Conforama

A Conforama, marca de referência em mobiliário e decoração para a casa, encontra-se com descontos até 60% numa ampla seleção de produtos, incluindo sofás, colchões, móveis, eletrodomésticos, entre muitos outros artigos essenciais para o lar. As promoções terminam no dia 4 de dezembro.

La Redoute

Na La Redoute, os descontos já começaram e decorrem até ao dia 1 de dezembro. A marca está a oferecer descontos no mobiliário, iluminação, têxtil, moda e calçado. Os descontos são de até 50% e acumuláveis com outras promoções adicionais.

As devoluções dos produtos são gratuitas e podem ser efetuadas até ao dia 31 de janeiro.

Skulum

Na Skulum, os descontos começaram nos 50% no início do mês e têm estado a aumentar. A campanha Black Friday termina no final de mês e caso esteja a procura de alguma peça para casa saiba que os artigos selecionados pela influenciadora Natalia Maquieira são os que reúnem melhores descontos.

Xiaomi

Este ano, a Xiaomi Portugal oferece descontos em alguns dos produtos mais procurados da marca, incluindo os modelos da série Redmi Note 13, o novo Xiaomi 14T e uma seleção de wearables. Os consumidores terão também a oportunidade de adquirir dispositivos de entretenimento e mobilidade urbana, como as scooters elétricas e as televisões Xiaomi TV A PRO, com preços especiais.

A série Redmi Note 13 é a grande aposta da Xiaomi nesta Black Friday. Assim, o Redmi Note 13 está disponível por 159€ (6+128GB) e 189€ (8+256GB), enquanto o Note 13 Pro 4G está a 239€ e o Pro 5G a 299€. O modelo topo da gama, o Pro+ , com 8+512GB de armazenamento, encontra-se a 399€.

Outro destaque, é o recém-lançado Xiaomi 14T, uma opção premium que integra o sistema de lentes Leica Summilux, perfeito para entusiastas da fotografia. Este modelo está disponível por 499€.

Para quem procura mobilidade urbana eficiente, a Xiaomi apresenta a Electric Scooter 4 Lite 2ª Geração por 259€ e a Mi Electric Scooter 4 Pro por 399€.

A Xiaomi destaca também a sua linha de wearables, como o Xiaomi Watch 2 por 109€, o Xiaomi Watch 2 Pro 4G por 189€ e a Xiaomi Smart Band 9 a um preço acessível de 39€. Estes dispositivos são ideais para quem procura monitorizar a saúde e o bem-estar.

Para entretenimento em casa, a Xiaomi TV A PRO 55" (2025) oferece uma experiência de visualização 4K com tecnologia QLED, taxa de atualização de 60Hz e suporte para Dolby Audio, tudo num design elegante e moderno com Google TV. Esta televisão está disponível por 349€.

Completando a oferta, a marca sugere os Xiaomi Buds 5 por 39€.

As ofertas estão disponíveis até ao dia 2 de dezembro nos pontos de venda habituais da marca.

Huawei

A Black Friday já decorre na Huawei Store e esta é a semana com os maiores descontos. A campanha, que decorre até 30 de novembro, é a oportunidade perfeita para adquirir um presente de Natal antecipado e obter um dispositivo da marca a um preço mais competitivo. De relembrar que a campanha de Service Huawei decorre até ao dia 31 de dezembro, com preços especiais nos serviços de reparação e substituição dos dispositivos da marca.

Grupo De'Longhi

As marcas do Grupo De'Longhi: De'Longhi; Kenwood; BRAUN e NUTRIBULLET oferecem descontos até 35% em máquinas de automáticas, robots de cozinha tecnológicos, ferros de engomar, airfryer e blenders. Os descontos encontram-se disponíveis até ao dia 2 de dezembro. Consulte o site de cada marca para mais informação.

Worten

De tecnologia e eletrodomésticos a mobiliário ou até perfumaria, a Worten quer oferecer os melhores “deals” desta Black Friday que acredita ser a altura perfeita para comprar os produtos que deseja todo o ano ou para antecipar os presentes de Natal. Caso encontre alguns dos artigos mais barato, a marca diz que devolve a diferença.

Amazon

Na Amazon, os descontos já começaram e duram até ao dia 2 de dezembro. Durante a semana da Black Friday, a empresa oferece descontos até 45% em produtos selecionados de todas as categorias incluindo Eletrónica, Brinquedos, Casa, Cozinha e Cuidados Pessoais.

O evento incluirá grandes descontos em marcas populares como Oral-B, Nivea, Chicco, Timberland, entre outras, bem como de alguns dos melhores preços do ano até agora na Amazon em produtos de marcas populares como Samsung, Puma, Levi’s, Rowenta e outras.

Caso queira aproveitar este evento para antecipar as suas compras de Natal, saiba que na maioria dos artigos comprados entre 1 de novembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025 neste site podem ser devolvidos até 6 de fevereiro de 2025.

Swappie

A a líder europeia na compra e venda de iPhones recondicionados e uma forte defensora de uma tecnologia mais sustentável, está com descontos até ao dia 2 de dezembro com as seguintes condições:

Descontos no site: poupança de até 100€ em todos os iPhones.

Ofertas exclusivas via e-mail: Pré-Black Friday: Subscrever a newsletter e receber um desconto de 15€ em acessórios e envio; Black Friday: Subscrever a newsletter e ganhar um desconto de 5€ no próximo iPhone.



Bose

A oportunidade para, finalmente, adquirir um gadget da Bose, marca líder no desenvolvimento e fabrico de produtos e tecnologias de áudio. A marca, disponível, por exemplo, no El Corte Inglês e online, está a oferecer até 30% de descontos em produtos selecionados.

Zoomarine Algarve

Até 30 de novembro, pode adquirir entradas para o Zoomarine Algarve, passes anuais e vouchers gift com descontos de 30%, válidos para a temporada de 2025, que decorrerá de 13 de março a 29 de novembro.

Com esta promoção os bilhetes de entrada de um dia encontram-se disponíveis a preços a partir dos 14€ para júnior/sénior e nos 21€ para adultos, com a possibilidade de escolher entre a época baixa ou alta, sendo necessário indicar a data da visita ao parque.

Para quem procura surpreender, os vouchers gift, com a validade de um ano, prometem experiências únicas, como o voucher de Entrada Normal gift, por apenas 25,90€ (antes 39€), ou experiências Dolphin Emotions a um preço reduzido. Com datas flexíveis, estes vouchers são também a escolha ideal para quem planeia uma visita ao Zoomarine em 2025, mas ainda não tem a data definida.

Mas a estrela da campanha para residentes no Algarve – ou apaixonados pelo Zoomarine – é o Passe Anual. Com entradas ilimitadas durante toda a temporada de 2025, oferece preços especiais de 55,30€ (júnior/sénior) e 69,30€ (adulto), em vez dos habituais 79€ e 99€. Este passe inclui vantagens exclusivas como descontos em restaurantes, lojas e entradas adicionais para amigos e familiares, tornando cada visita ao Zoomarine ainda mais especial.

A campanha só está disponível online e os bilhetes podem ser utilizados na temporada de 2025, de 13 de março a 29 de novembro.

Vila Galé

Esta Black Friday traz preços exclusivos para estadas nos hotéis Vila Galé em Portugal e Espanha, numa campanha que se prolonga até 2 de dezembro, incluindo assim a Cyber Monday.

As reservas realizadas neste período, de 29 de novembro a 2 de dezembro, terão um preço por noite especial desde 69€, em quarto duplo, com pequeno-almoço, nos 32 hotéis da Vila Galé em Portugal e no Vila Galé Isla Canela, em Espanha.

A campanha aplica-se a estadas entre 29 de novembro e 31 de março de 2025 no caso dos hotéis em Portugal e de 28 de fevereiro até 31 de maio no Vila Galé Isla Canela.

As reservas dependem da disponibilidade, excluindo-se algumas datas como Réveillon, Carnaval e Páscoa e terão de ser feitas através do website do grupo, usando o código promocional Blackfriday, com pagamento antecipado e não reembolsável.

A promoção da Black Friday não acumula com outros descontos em vigor, vales ou do cartão de fidelização Vila Galé.

A Black Friday tem ainda ofertas associadas às marcas de vinhos e azeites detidas pela Vila Galé: 25% de desconto em todos os produtos de Santa Vitória (com exceção do vinho Inevitável e do Espumante Reserva) e Val Moreira (exceto Val Moreira Colheita Branco e Rosé e vinhos do Porto), adquiridos nos respetivos sites com o código promocional Blackfriday24.

Explora Journeys

A Explora Journeys, marca de viagens marítimas de luxo do Grupo MSC está a dar aos viajantes a oportunidade de poupar até 50% em viagens selecionadas, com um depósito inicial reduzido de apenas 5%.

A oferta exclusiva encontra-se em vigor até ao próximo dia 4 de dezembro. Esta oferta convida os viajantes a conhecer a sofisticação e o conforto da sua "Casa no Mar" enquanto exploram uma mistura de destinos icónicos e invulgares nas Caraíbas e no Mediterrâneo.

Disponível para reservas efetuadas entre 20 de Novembro e 4 de Dezembro de 2024, a oferta aplica-se a todas as categorias de suites em viagens com partidas a partir de 29 de Novembro de 2024.

Cada viagem é elaborada para evocar a elegância de um iate privado, completa com experiências culinárias requintadas, bem-estar inspirado no oceano e atividades enriquecedoras - tudo cuidadosamente selecionado para trazer os viajantes ao seu estado de espírito oceânico.

MALO Clinic

Para incentivar um investimento financeiramente consciente nesta altura onde são várias as tentações, a MALO CLINIC lançou a campanha Smart Friday, que surge como um movimento para promover o consumo consciente, incentivando as pessoas a priorizar a saúde oral, que previne gastos superiores no futuro e melhora a qualidade de vida.

A campanha incentiva, assim, o investimento em algo duradouro como a saúde oral, que pode ter um acentuado impacto no bem-estar. Para tal, a MALO CLINIC está a oferecer a quem procure investir no seu sorriso até -25% em tratamentos de saúde oral, desde o dia 15 de novembro e até ao fim do mês. Além disso, também até ao dia 30 de novembro, para os que necessitam de recuperar a totalidade da dentição, a Smart Friday permite poupar 20% no tratamento All-on-4.

Para usufruir dos descontos desta campanha, os interessados podem marcar os tratamentos desejados através do website ou por chamada para o número da clínica. O desconto será diretamente aplicado no ato de pagamento do tratamento. A campanha é válida para novos clientes e novos planos de tratamento e não acumula com outras campanhas em vigor.

Frederica

De 25 de novembro a 2 de dezembro, a Frederica celebra a Black Friday com uma campanha repleta de vantagens. Durante esta semana especial, todas as encomendas na loja online terão portes grátis, sem exigência de valor mínimo.

Entre as novidades, destaca-se ainda uma promoção exclusiva: na compra de quatro gomas, de qualquer tratamento, os clientes pagam apenas três. O desconto será aplicado automaticamente no check-out, sendo a embalagem de menor valor oferecida.

A campanha reflete o compromisso da Frederica em proporcionar soluções de bem-estar acessíveis e alinhadas com as expectativas dos seus consumidores. Tanto os clientes habituais como os novos poderão explorar o catálogo diversificado da marca, que une saúde, auto-cuidado e lifestyle.

Wells

A Wells conta com descontos até 50% em produtos de beleza, dermocosmética e perfumaria. Todos os anos, a marca apresenta novas tendências, mas os clássicos intemporais nunca saem da lista de desejos e até dia 30 de novembro, os clientes poderão encontrar ofertas imperdíveis, tanto nas mais de 300 lojas espalhadas pelo país, como no site oficial, incluído saúde, ótica ou produtos para bebés.