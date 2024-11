Aproveitar a Black Friday para comprar os presentes de Natal ou produtos que necessita pode ser uma excelente forma de poupar. Mas para garantir uma poupança significativa no dia 29 de novembro, tem de adotar algumas estratégias e não se deixar levar pelo espírito consumista. Neste artigo, conheça algumas dicas para poupar de forma consciente na Black Friday.

5 dicas para aproveitar a Black Friday e poupar de forma consciente

1 – Defina um orçamento

Sempre que se fala em poupança, a palavra orçamento acaba por estar associada. Afinal, para perceber quanto pode gastar e poupar sem colocar as suas finanças em risco, precisa de estabelecer um orçamento. Logo, se vai aproveitar a Black Friday para comprar alguns produtos ou presentes, deve estabelecer o valor máximo que pode gastar, com base nas despesas do seu orçamento familiar. Só assim é possível aproveitar a Black Friday de forma equilibrada.

2 - Faça uma lista do que quer comprar

Tendo o seu orçamento estabelecido, faça uma lista dos produtos que quer comprar na Black Friday com alguma antecedência. Como nesta altura vai deparar-se com várias campanhas promocionais, o melhor é manter-se focado no que realmente precisa e quer comprar. E a melhor forma de não cair em tentações é ter uma lista com os produtos selecionados e ver se o desconto aplicado compensa. Para não haver deslizes com compras alternativas, pode ainda estabelecer um teto máximo para cada compra.

3 – Recorra a comparadores de preços

Para conseguir poupar o máximo possível na Black Friday, é necessário fazer algumas pesquisas e comparar preços. Afinal, em cada loja pode encontrar campanhas promocionais diferentes e acabar a comprar um produto que não está com um desconto que compense. Uma forma de saber onde está o artigo que quer ao preço mais baixo, é recorrer a um dos vários sites que disponibilizam comparadores de preços. Em alguns, é possível verificar as variações de preço nas últimas semanas ou meses.

4 - Não compre sem antes pesquisar avaliações das lojas e produtos

Se vai aproveitar a Black Friday através de lojas online, é aconselhável ver se a loja é de confiança e se os produtos têm a qualidade descrita. Dadas as inúmeras lojas online que existem, esta tarefa pode parecer um pouco complicada. Contudo, se pesquisar reviews de outros consumidores, consegue confirmar se estes são de confiança. Além disso, não se esqueça de ler os termos e condições da loja, pois é nesse separador que vai encontrar as condições de envio, trocas e devoluções.

5 – Deixe de lado o cartão de crédito e não recorra ao seu fundo de emergência

Quando quer aproveitar a Black Friday para poupar de forma consciente, apenas deve usar o orçamento que tem disponível na sua conta bancária ou, no máximo, numa conta poupança (caso precise de comprar um produto de valor mais elevado urgentemente).

Não se deixe levar pelo espírito consumista, que o leva a recorrer a cartões de crédito ou a mexer no seu fundo de emergência. Caso use um cartão de crédito, apenas vai aumentar o seu endividamento e pagar juros bastante elevados. Isto porque o Banco de Portugal fixou a TAEG máxima dos cartões de crédito em 19,1%% no quarto trimestre de 2024.