Sabemos que, com a subida do custo de vida, nem sempre é fácil poupar dinheiro ao final do mês. No entanto, mesmo em momentos de maior folga financeira, há erros que podem levar a gastos maiores do que o desejado.

Para ajudar a poupar de forma eficaz, identificamos sete desses erros.

1. Não fazer um orçamento

O orçamento familiar é aquilo que lhe vai permitir ter uma noção exato dos seus rendimentos e das suas despesas. Sem ele, é mais difícil manter o controlo sobre os gastos e pode acabar a gastar mais dinheiro do que gostaria.

Assim, ter o orçamento é essencial para saber que gastos pode cortar ou reduzir se houver necessidade. Além disso, permite saber quanto pode destinar à poupança.

2. Não controlar os pequenos gastos

São aquelas despesas de baixo valor, mas que acabamos por ter várias vezes durante o mês. No final, os poucos cêntimos transformam-se em dezenas ou centenas de euros. Beber café na rua todos os dias ou tomar o pequeno-almoço fora durante a semana são exemplos disso.

Não significa que deva deixar de o fazer, mas se o fizer com menos regularidade, vai acabar a poupar.

3. Fazer compras por impulso

As compras por impulso são umas das inimigas da poupança. Na internet ou em loja, vemos um produto e decidimos que temos mesmo de o ter. Muitas vezes, revela-se pouco útil passados pouco dias... mas o dinheiro já foi.

Uma estratégia para evitar as compras por impulso é tentar perceber quantas horas de trabalho vale um determinado produto.

4. Não rever contratos

Sejam contratos de créditos, telecomunicações ou energia, é importante que os reveja periodicamente para perceber se consegue melhorar as condições. Seja na mesma instituição ou noutra, não deve deixar de procurar formas de poupar.

5. Não definir objetivos

Quando não temos objetivos claros, é mais difícil manter o foco e o compromisso. E no caso da poupança acontece o mesmo. Assim, pense qual seria o destino a dar ao dinheiro que está a poupar. Seja para comprar um bem, fazer uma viagem ou até pôr o dinheiro a render num Plano Poupança Reforma.

6. Não priorizar a poupança

Pôr a poupança no fim da lista de prioridades é um dos erros a evitar se quer mesmo tornar este gesto num hábito. Por isso, com o orçamento familiar nas mãos e com a noção de quanto dinheiro vai precisar para as despesas, coloque o valor destinado à poupança de parte logo no início do mês.

Se ajudar, pode automatizar este processo e, todos os meses, o dinheiro é transferido para uma conta poupança.

7. Adotar um estilo de vida mais caro

Se os seus rendimentos aumentarem (devido a um aumento salarial, por exemplo), pondere bem o que vai fazer com esse dinheiro. É que se aumentar as suas despesas na mesma proporção, vai chegar ao final do mês a poupar exatamente o mesmo que antes.