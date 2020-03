Pela primeira vez, desde o início da chegada da pandemia ao Brasil, foram registadas mortes fora dos epicentros do surto no país – São Paulo e Rio de Janeiro. Os estados de Amazonas, (norte), Pernambuco (nordeste) e Rio Grande do Sul (sul) contabilizaram um óbito, cada um.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro mais afetado pelo novo coronavírus, contabilizando 48 mortos e 862 infetados. Segue-se o Rio de Janeiro com seis óbitos e 370 casos confirmados de infeção.

Assim, o sudeste brasileiro, que engloba São Paulo e Rio de Janeiro, é a região com o maior número de infetados, totalizando 1.404 casos confirmados da covid-19.

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou ontem que vai disponibilizar 3,4 milhões de unidades de cloroquina e hidroxicloroquina para que médicos usem esses medicamentos no tratamento de pacientes internados em estado grave com covid-19.

“O que o Ministério da Saúde está a fazer é deixar [cloroquina/hidroxicloroquina] no arsenal, deixar à mão do profissional médico. Se ele entender que o paciente grave pode beneficiar-se, o que vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele”, disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em conferência de imprensa.