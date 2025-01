A cantora brasileira Lexa, de 29 anos, está grávida da primeira filha e foi internada esta semana em São Paulo com pré-eclampsia. De acordo com a revista Quem, a artista precisou de ir ao oftalmologista após um inchaço no olho, dias antes de ser internada.

No sábado, 18 de janeiro, Lexa explicou no Instagram o porquê de ter estado 'desparecida' das redes sociais.

"Vim ao oftalmologista! O meu olho está bem inchado! E os medicamentos, grávida, são bem diferentes… Já, já estarei a 100%", relatou a artista na altura.

Lexa mostrou o olho inchado aos seguidores. "Ele está mais inchado do que nessa foto. Cancelei vários compromissos. Estou recebendo relatos de várias grávidas na mesma situação. Postei um deles aí, mas de acordo com a oftalmologista, em uma semana estará tudo bem", disse a artista, que nos últimos dias ainda partilhou um vídeo a mostrar as mudanças que têm ocorrido no seu corpo.

Lexa foi internada em São Paulo após ser diagnosticada com pré-eclampsia. A cantora está grávida de 6 meses do primeiro filho, uma menina que se chamará Sofia, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, de 32 anos. Fontes garantiram que a saúde da bebé também é considerada grave.

Leia Também: Cantora brasileira, grávida de seis meses, internada com condição grave