Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da entidade, Vasco Melo, revelou algum medo por causa da falta de procura nas lojas da Baixa-Chiado.

“Tudo o que é feito para conter o vírus - da nossa perspetiva - é positivo, se isso depois se vai traduzir numa diminuição ainda maior do número de pessoas – consumidores - que venham à nossa Baixa e ao nosso Chiado, isso pode ser negativo”, realçou o dirigente.

Vasco Melo falava sobre o diploma que entrou hoje em vigor e que dá conta do encerramento de “todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais”, às 20:00, na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

A exceção são os restaurantes “exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no próprio estabelecimento” e também os restaurantes com serviço de ‘take away’ ou entrega no domicílio, “os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade”.

Para o vice-presidente Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, dar um passo atrás não é muito positivo, mas as medidas do Governo foram tomadas de “forma racional”, no sentido de proteger as pessoas.