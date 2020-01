O antigo diretor-Geral da Saúde (DGS) apela aos deputados para que mudem a Constituição de forma a permitir o internamento obrigatório de doentes quando estiver em causa motivos de saúde pública.

"É preciso chamar à atenção para a necessidade de se mudar a Constituição no sentido de permitir o internamento obrigatório em nome dos interesses da saúde pública, não só do próprio doente que tem de ser tratado, mas, sobretudo, para evitar que um cidadão que esteja a viajar no autocarro não adquira uma infeção devido a esta liberdade, excessiva a meu ver, que os doentes têm de recusar internamento", disse o médico à Rádio Renascença.

A mesma posição foi reforçada pelo próprio num artigo de opinião no jornal Público e numa entrevista à RTP Notícias, em que preferiu não comentar a atual DGS na gestão pública do surto que surgiu em Wuhan, China.

"Em Portugal, é altura de deputados da Assembleia da República alterarem a alínea h) do número 3, do artigo 27.º da Constituição, no sentido de passar a ser permitido o internamento obrigatório por motivos de Saúde Pública. Inadiável", escreveu Francisco George no Público.

Francisco George frisou ainda que Portugal está preparado para responder a possíveis casos da doença em território nacional.

As autoridades de saúde da China anunciaram estar quarta-feira mais 26 mortes, o que eleva o balanço do coronavírus para 132 vítimas fatais, e 5.974 casos confirmados.

O número já supera o número de infeções da epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) de 2002 e 2003, outro coronavírus que contaminou 5.327 pessoas no país. A SARS provocou 774 mortos em todo o mundo, 349 deles na China continental.