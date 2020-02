"Um dos passageiros de volta do cruzeiro no Japão testou positivo nos testes feitos no laboratório central do Ministério da Saúde", afirmou o governo israelita em comunicado, acrescentando que os outros cerca de dez israelitas que voltaram para casa desta mesma viagem não foram infetados.

Cerca de 75.000 pessoas já foram contaminadas como o novo coronavírus na China continental. Deste total, mais de 2.200 morreram. Fora da China continental, houve mais de uma dezena de óbitos e 1.100 contágios em pelo menos 25 países.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Em Portugal, já se registaram 12 casos suspeitos, mas nenhum se confirmou.