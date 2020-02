O empresário italiano regressou da China no dia 22 janeiro e estava de visita a uma fábrica de Felgueiras, quando revelou sintomas de coronavírus, mas afinal não está infetado.

O homem foi transportado ontem para o Hospital de São João, no Porto, com a suspeita de estar infetado com o coronavírus de Wuhan. À Lusa, fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS) confirmou a suspeita, mas não avançou dados sobre a pessoa em causa.

Este sábado a SIC Notícias, a RTP Notícias e o jornal Público avançam que os resultados laboratoriais feitos no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa, deram negativo para aquele vírus que já motivou declaração de emergência global de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde.

De acordo com o Jornal de Notícias (JN), trata-se de um cidadão italiano, de 62 anos, residente em Felgueiras, que presta serviços de robótica a empresas e que fez uma viagem de negócios à China. Era o segundo caso suspeito em Portugal em menos de uma semana. O primeiro foi encaminhado para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, deu negativo.

Segundo o mesmo jornal o cidadão italiano esteve cinco horas dentro de uma ambulância dos bombeiros de Felgueiras, até à chegada da equipa especializada do INEM, que o levou para o Hospital São João. Em declarações ao JN, Diana Peixoto, filha de Armindo Peixoto, o dono da Armipex, e empresa para a qual o cidadão italiano presta serviços, afirmou que "tinha muita febre e falta de ar e tinha tossido durante a noite. Pediu-me uma Aspirina, mas achei melhor levá-lo a uma clínica". Foi na clínica que o italiano explicou ter chegado da China no dia 22, o que deu origem à suspeita de ter contraído o coronavírus.

A informação foi confirmada em comunicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS): "Este doente regressou da China no dia 22 de Janeiro, onde teve contacto com um cidadão com provável infecção pelo 2019-nCoV, e está a ser encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de S. João no Porto, Hospital de Referência para estas situações", informava ontem a DGS em comunicado.

Dois hospitais vão receber portugueses regressados de Wuhan

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, convocou ontem ao fim da tarde uma conferência de imprensa para fazer um balanço do surto do novo coronavírus. Graça Freitas admitiu que o grupo de portugueses que vai regressar da China é "especial", por estar no "epicentro de uma nova doença".

A diretora-geral da Saúde indica que o Ministério disponibiliza instalações tranquilas e dignas para que possam estar em "isolamento profilático", desde que aceitem estas condições. O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, serão as unidades com instalações para estes portugueses que regressam da zona de Wuahn.

Veja em baixo o mapa interativo com todos os casos de coronavírus confirmados

Vírus continua a alastrar

A China elevou para 259 mortos e mais de 10 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).