No mês do regresso ao trabalho e numa altura em que se fala tanto de saúde mental e de burnout profissional, o Instituto Leonardo Da Vinci (ILV) vai assinalar a rentrée, com a realização de um webinar gratuito que abordará estratégias eficazes para a gestão da ansiedade laboral, no regresso ao trabalho pós-férias.

O período de férias proporciona uma pausa valiosa para relaxar, recarregar energias e passar momentos memoráveis com amigos e família. No entanto, à medida que as férias se aproximam do fim, muitos enfrentam o desafio de voltar ao trabalho e lidar com o stress que esse momento acarreta. Para ajudar os profissionais a enfrentarem este momento de transição, o webinar “Gestão da ansiedade no regresso ao trabalho” apresentará dicas práticas para um regresso tranquilo e produtivo.

Paulo Real, formador com especialização em Programação Neurolinguística, partilhará algumas estratégias para ajudar os participantes a construir uma base sólida para o seu bem-estar emocional e psicológico, que passam pelo planeamento prévio, transição gradual, seleção de prioridades, gestão do tempo, resiliência emocional, definição de limites e manutenção de estilos de vida saudáveis.

Segundo um estudo realizado recentemente pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, 50,6% dos trabalhadores estão em elevado risco de burnout. Cerca de 80% apresentam, pelo menos, um sintoma desse estado de colapso e metade já têm cumulativamente sinais de exaustão, tristeza e irritabilidade.

“Com a pandemia global, muitos colaboradores foram forçados a adaptar-se a novas realidades, incluindo o teletrabalho, o que contribuiu para o elevado número de pessoas em risco de burnout. O regresso ao ambiente laboral pós-férias pode ser uma transição desafiadora, repleta de incertezas e de pressões adicionais. Foi por reconhecermos a importância da saúde mental e do bem-estar da comunidade em geral, que decidimos organizar este webinar informativo e interativo, acessível a todos” comenta Maria Mocho, Gestora de Formação do ILV.

Quem estiver interessado em participar no evento, poderá enviar perguntas antecipadamente no momento da inscrição, para o seguinte e-mail: ilv@ilv.pt, para que o formador possa abordar as preocupações específicas dos participantes durante a sessão de perguntas e respostas.

O evento online acontecerá no dia 27 de setembro, entre as 19h e as 20h, e as inscrições podem ser realizadas no seguinte link: https://swki.me/aPhdMWwh. Será uma oportunidade imperdível para todos aqueles que desejam enfrentar os desafios emocionais associados à retoma da atividade profissional.