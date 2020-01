Assim como o vírus da SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), este novo coronavírus, que já causou 56 mortes e afeta quase 2.000 pessoas, teria a sua origem em animais silvestres vendidos para consumo humano.

Embora ainda não se tenha chegado a uma conclusão sobre a origem da epidemia, as autoridades de saúde chinesas apontam para espécies selvagens que eram vendidas ilegalmente no mercado de Wuhan, no centro da China.

Nesse mercado eram vendidos animais vivos tão variados quanto ratos, coiotes e salamandras gigantes.

Este domingo, Pequim anunciou uma proibição temporária do comércio de animais silvestres.

O comércio de carne destes animais, além de contribuir para a destruição de habitats, faz com que os seres humanos tenham contacto cada vez mais próximo com o vírus que eles carregam e que se podem espalhar rapidamente no nosso mundo ultraconectado, explica Peter Daszak, presidente da EcoHealth Alliance, uma ONG especializada na prevenção de doenças infecciosas.

De acordo com o projeto Global Virome, que visa melhorar a maneira de lidar com as pandemias, existem mais de 1,7 milhão de vírus não descobertos na vida selvagem e quase metade deles pode ser prejudicial aos seres humanos.

"A nova regra será a de pandemias com cada vez mais frequência", disse Daszak, que enfatizou que "estamos cada vez mais em contacto com animais portadores desses vírus".