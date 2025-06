A salmonelose é reconhecida como uma das principais infeções transmitidas pelo consumo de alimentos. A maioria das espécies de Salmonella é patogénica para humanos, mas as características e severidade das doenças que originam são variáveis. Sendo uma infecção uma colonização de um organismo hospedeiro, os efeitos patogénicos de Salmonella só se observam quando são ingeridas bactérias viáveis (i.e., capazes de se multiplicar).

O que é?

As infeções por Salmonella são causadas pela bactéria gram-negativa Salmonella. Esta doença ocorre geralmente pela ingestão de alimentos contaminados.

Conhecem-se mais de 2300 serótipos de Salmonella e esta diferenciação tem sido extremamente importante no controlo dos surtos.

Quais são os sintomas?

As infeções por Salmonella causam:

diarreia

febre

cólicas abdominais

Estes sintomas surgem entre 12 a 72 horas após a infeção.

Quanto tempo dura?

A doença tem a duração de 4 a 7 dias. A maioria das pessoas recupera sem tratamento.

Como posso prevenir?

Evite infeções por Salmonella:

lave as mãos frequentemente após utilizar a casa de banho

lave os alimentos em água corrente ou num líquido com cloro

mantenha os alimentos refrigerados ou congelados

As crianças com menos de 5 anos, idosos e pessoas com alterações do sistema imunitário são mais suscetíveis de ter uma infeção por Salmonella.

Quais as principais fontes de contaminação?

Segundo a ASAE, a salmonelose é considerada uma infecção zoonótica, uma vez que é uma doença de animais que pode ser transmitida a humanos. Os animais para consumo são infectados através do contacto com outros animais infectados, por exemplo aves e roedores, ou através do consumo de rações ou de água contaminados.

Durante a sua produção, devido a práticas de higiene incorrectas, a carne dos animais para consumo, os ovos e o leite são frequentemente contaminados com fezes de animais infetados. No caso dos ovos, para além da casca também o seu interior pode estar contaminado se existir uma infecção do oviduto da aves.

Os frutos, as ervas aromáticas e as especiarias são também possíveis fontes de Salmonella, dada a possibilidade de terem estado em contacto com matéria fecal animal durante o seu cultivo.

Os equipamentos, superfícies ou outros materiais presentes nos ambientes de processamento de alimentos, industriais ou domésticos, quando limpos e desinfectados de forma inadequada, podem ser contaminados com Salmonella e funcionar como fonte da bactéria.

Também é possível a transmissão da bactéria por via fecal-oral, principalmente em hospitais, lares de idosos e infantários, quando as regras de higiene pessoal não são cumpridas.

A contaminação de alimentos através de manipuladores portadores de Salmonella (com ou sem sintomas de salmonelose) é pouco frequente.

Quais os alimentos mais frequentemente associados a infeções por salmonella?

A carne de animais de consumo, o leite e os ovos são os principais veículos de transmissão de Salmonella. Estes alimentos, quando insuficientemente cozinhados, permitem a sobrevivência da bactéria, informa ASAE.

Os alimentos portadores da bactéria, ao entrarem em contacto físico (directo ou indirecto) com outros alimentos, podem contaminá-los, tornando-os num novo veículo de infecção, caso não sejam sujeitos a qualquer tratamento térmico antes de serem consumidos.

Outros alimentos que têm sido implicados em surtos e casos de salmonelose incluem enchidos fermentados, sumos de fruta, peixe, chocolate, molhos, bolos com recheio, manteiga de amendoim e rebentos de alfafa.

Qual é o período de incubação?

O período de incubação varia de 7 a 21 dias.

Fontes: Direção-Geral da Saúde (DGS) e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).