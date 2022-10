Não se sabia até agora o mecanismo por detrás do facto de não podermos sentir cócegas quando somos nós a tentar fazê-las a nós próprios, mas investigadores da Universidade de Humboldt, em Berlim, Alemanha, desenvolveram uma teoria para explicar os motivos desse comportamento.

Já Aristóteles na Grécia antiga se questionava sobre as cócegas. "Também Sócrates, Galileu Galilei e Francis Bacon", diz Konstantina Kilteni, neurocientista cognitiva que estuda o toque e as cócegas no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia, e que não está envolvida no trabalho de Michael Brecht da Universidade de Humboldt.

Este grupo de cientistas da universidade alemã reuniu 12 voluntários para observar a reação do corpo quando os mesmos recebem cócegas de terceiros. Cada voluntário ficou sentado numa cadeira com as axilas à mostra e os pés descalços.

A experiência teve duas fases: uma em que as cócegas eram feitas por terceiros e outra em que as pessoas tentavam fazer cócegas a si mesmas.