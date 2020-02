"O que a China precisa urgentemente é de máscaras, trajes e óculos de proteção", declarou Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Vários países, incluindo França, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul, já anunciaram o envio de material médico para a China, acrescentou a mesma porta-voz.

Enquanto isso, o país permanece paralisado por causa do vírus que já contaminou mais de 17.000 pessoas. Nesta segunda-feira, o Ministério da Indústria reconheceu que, após o longo feriado do Ano Novo Lunar concluído no domingo, as fábricas retomaram a produção e trabalham agora com 70% da capacidade.

As autoridades de saúde chinesas registaram 57 mortes nas últimas 24 horas, no pior saldo diário desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei. Ao todo, já morreram 361 pessoas naquele país.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), que já declarou uma emergência internacional devido à atual epidemia, reportou nas Filipinas a primeira vítima fatal do novo coronavírus fora da China, um homem de 44 anos de Wuhan.

- Estigma -

A maioria das mortes e infeções está concentrada em Hubei, onde cerca de 56 milhões de habitantes estão isolados do mundo desde 23 de janeiro e têm severas restrições para deixar as suas casas, na tentativa de conter a propagação. Os seus habitantes sentem-se discriminados e sob constante suspeita.

Lucy Huang, uma cineasta documentarista de 26 anos que vive em Pequim e nasceu em Wuhan, diz sentir-se "muito ferida". "O nosso inimigo é o vírus, não deveria ser a população de Hubei, ou Wuhan", disse à AFP.

Na imensa cidade industrial de Wenzhou, a cerca de 800 quilómetros de Wuhan, colocada em quarentena, os seus nove milhões de habitantes receberam ordens de que apenas um residente por família pode sair de casa a cada dois dias para comprar itens de primeira necessidade.