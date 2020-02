"É um calendário extremamente ambicioso e não terá precedentes no campo do desenvolvimento de uma vacina. É importante lembrar que, se conseguirmos - e não existem garantias -, teremos que enfrentar novos desafios antes de a vacina estar disponível em grande escala", advertiu o diretor-geral da CEPI, Richard Hatchett, citado no comunicado do ministro da Saúde.

Já o laboratório britânico GSK, um peso pesado da indústria farmacêutica mundial, anunciou também em comunicado que contribuirá com a sua tecnologia de fabricação de adjuvantes para as vacinas.

Os adjuvantes são substâncias utilizadas para aumentar a eficácia das vacinas, aumentando a resposta do sistema imunitário.

O novo coronavírus já causou a morte de pelo menos 362 pessoas.