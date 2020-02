Foto de arquivo / Foto ilustrativa créditos: Pixabay

A mulher, identificada como Xiaoyan, deu à luz uma menina com 3,1 kg, na província de Heilongjiang, no nordeste da China, informou a Agência de Notícias Xinhua, agência oficial do país, citando as autoridades de saúde.

Na Hui, vice-presidente do hospital n° 6 de Harbin, capital de Heilongjiang, disse em conferência de imprensa esta segunda-feira que a mãe estava grávida de 38 semanas quando a sua temperatura atingiu os 37,3 graus Celsius.

Na quinta-feira, a mulher foi diagnosticada com o novo coronavírus que já matou 362 pessoas - todas, exceto uma, na China continental - em mais de 17.405 casos confirmados. A única vítima mortal fora da China foi reportada nas Filipinas.

A notícia está a correr as redes sociais, como mostra esta publicação no Twitter:

A mulher foi sujeita a uma cesariana. A bebé foi testada para o coronavírus na sexta-feira e no domingo e não aparenta ter sinais da doença.

No entanto, mãe e filha foram colocadas em quarentena, anunciaram as autoridades de saúde.