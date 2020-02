As empresas de cruzeiros decidiram proibir a presença nos seus navios de passageiros ou membros de tripulação que viajaram para a China nos últimos 14 dias devido à epidemia do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro (CLIA), com sede na Alemanha.

O cruzeiro Costa Smeralda esteve retido várias horas na semana passada no porto de Civitavecchia, perto de Roma, com cerca de 7 mil pessoas a bordo por suspeita de coronavírus Divulgação