O hotel é o H10 Costa Adeje Palace, no sul da ilha de Tenerife, um destino muito precioso para turistas do norte da Europa e que celebra o carnaval nos últimos dias.

No estabelecimento estava alojado um turista italiano que na noite de segunda-feira deu positivo num primeiro exame, e aguarda confirmação de um segundo esta terça-feira, afirmou à AFP uma porta-voz do Ministério da Saúde do governo regional das Canárias.

A porta-voz informou que, neste momento, “centenas de hóspedes do hotel estão sob vigilância sanitária”, embora não se trate estritamente de uma quarentena.

A associação hoteleira local Ashotel pediu “tranquilidade”, garantindo que “os protocolos estabelecidos estão a funcionar” e indicou que “cerca de 1.000 pessoas” estão isoladas.

Além do caso de Tenerife, as autoridades aguardam a confirmação de mais outro, que deu positivo num primeiro exame na região da Catalunha. O governo espanhol afirmou que se trata de uma mulher residente de Barcelona e que viajou para o norte da Itália nos últimos dias.

Na China, o balanço da epidemia do coronavírus ultrapassou esta terça-feira os 2.600 mortos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).